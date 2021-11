Arisa e Vito Coppola si baciano a Ballando, parla la fidanzata: "Tra di noi è finita"

25 novembre 2021 a

Ma davvero tra Arisa e Vito Coppola, entrambi a Ballando con le Stelle, c’è una liaison in corso? Tutto fa chiacchiere: per colpa di quel bacio che il ballerino ed insegnante ha dato alla sua allieva all’improvviso durante una coreografia. Si tratta di una storia d’amore? Sui social network non si parla di altro. Lui è fidanzato? A quanto pare no. Sembra che per lungo tempo sia stato legato ad una ragazza in questione - che si chiama Valentina (originaria di Eboli, proprio come Vito Coppola).

La notizia della rapporto tra Valentina e Vito Coppola è stata confermata proprio da lei, che l’ha spiegato ai suoi follower. La loro relazione è giunta alla fine di dicembre 2020. Vito Coppola single, Arisa pure? Lei, solo poche settimane fa, è stata aveva avuto una storia d’amore con Andrea Di Carlo (suo agente). Restano, però, un mistero i motivi della rottura tra Vito Coppola e Valentina.

Con un colpo di spugna quel bacio - durante la coreografia - mette bene in chiaro tutto. Lui dice, lasciando tutti senza parole, così: “È come se ci conoscessimo da sempre. Siamo molto simili: entrambi ritardatari, entrambi istintivi. Se dobbiamo dirci qualcosa lo facciamo senza filtri. Ci capiamo al volo, a volte neanche serve parlare. Sento che lei è una di quelle persone che ci saranno sempre: il nostro rapporto non si limiterà ai tre mesi del programma”.

Nella puntata di sabato sera potrebbe accadere di tutto. Un altro fuoriprogramma? Un altro bacio? Dipende tutto, ovviamente, da quello che accade nella coreografia.

