Verissimo, Sandra Milo e il dramma economico: "Non è finita", come si è ridotta per i debiti

Sandra Milo è tornata a Verissimo, dove qualche anno fa aveva rivelato a Silvia Toffanin di avere problemi economici correlati ad alcuni guai con il fisco, che tutt’oggi non sarebbero ancora stati risolti. Era il 2019 quando l’attrice aveva rivelato che lo Stato pretendeva da lei circa 3 milioni di euro: a suo dire si trattava di un errore, a seguito del quale la richiesta è però rimasta, seppur abbassata a 850mila euro.

Sentitasi vittima di un’ingiustizia, la Milo raccontò alla Toffanin che praticamente tutto ciò che guadagnava andava all’Agenzia delle Entrate: in più le era stato confiscato tutto. Insomma, si trovava in un periodo molto difficile della sua vita, accentuato dal fatto che aveva deciso di tenere per sé i suoi problemi col fisco, senza coinvolgere i figli e la famiglia in generale. A un certo punto avrebbe addirittura pensato al suicidio, ma per fortuna ha retto il colpo e si è alleggerita del peso quando ha deciso di vuotare il sacco almeno in famiglia.

Sicuramente a Verissimo, dove sarà presente nella puntata che andrà in onda domenica 28 novembre su Canale 5, Sandra Milo offrirà degli aggiornamenti sulla vicenda. “La questione non è finita - ha dichiarato secondo le anticipazioni - però ho deciso di combattere per sostenere quelli che sono i diritti miei e della mia famiglia. Tutti quanti in Italia abbiamo fatto debiti. Io intendo pagare, ma solo quello che devo, non un carico ingiusto”.

