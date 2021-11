Gf Vip, Soleil Sorge "limona" con Alex Belli: roba da matti, che umiliazione per Delia Duran

Francesco Fredella 28 novembre 2021 a

Ed arriva un bacio. Stavolta sempre uno di quelli veri e poco cinematografici. Tra Alex Belli e Soleil Sorge accade di tutto quando al Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini -viene inscenata la Turandot. Un bacio (con la lingua) che dura qualche secondo, forse anche più del previsto. Sembra che Delia Duran debba rassegnarsi a fare la terza incomoda.

Ma Alex Belli è pronto a fare un passo indietro e giura che si tratta solo di amicizia. Sulla faccenda interviene anche Katia Ricciarelli, che dice: “Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Ti dico che sembra tanto. Involontariamente questa vostra complicità è fraintesa dagli altri e anche invidiata. Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato“.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? A quanto pare, almeno stando a quello che è accaduto venerdì sera, Alex Belli potrebbe mollare il colpo. Senza essere più tentato dall’amicizia con Soleil Sorge, che sembra averlo stregato per davvero.

