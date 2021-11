Uomini e donne, Giulia D'Urso "minacciata, ecco le chat". Maria De Filippi, una bomba sullo show

Francesco Fredella 29 novembre 2021 a

a

a

Un’altra bomba sta per esplodere, stavolta riguarda Giulio Raselli e Giulia D’Urso. Adesso sembra che i due protagonisti di Uomini e donne già si conoscessero. Molti, in questi mesi, hanno sospettato ed ora potrebbe arrivare la conferma. I sospetti non sono mancati. Lui mostrò interessi nei confronti di lei, facendo insospettire tutti. Infatti, molti telespettatori si dicevano certi del fatto che i due già si conoscessero. Ora arrivano varie segnalazioni che potrebbero generare nuovi dubbi.

"Costretta ad andare in terapia, ma lo psicologo...": Andrea Nicole, confessione-choc sui genitori

Spunta Deianira Marzano, che lancia la sua bomba: dice di essere in possesso degli screenshot come prova. Sono veri? Intanto, Giulio Raselli oggi parlerà di quanto accaduto con il Grande Fratello Vip, ma la partecipazione e - insieme a quella di Giulia Cavaglia - è saltata all’ultimo minuto.

La Marzano scrive: "Lei mi ha detto di ogni su di lui, ecco è inutile che hai cancellato i messaggi della chat, perché li ho già screenshottati. Anche quello che mi raccontavi che lui ti minacciava dicendo che raccontava che già vi conoscevate". Si tratta di un retroscena che potrebbe presto essere smentito dai diretti interessati. Poi, sempre la Marzano, aggiunge altri dettagli: "Non solo, ho capito che se hai taciuto è stato solo perché avevate lo stesso manager e non volevi mettere in difficoltà il tuo lavoro".

"Si inventa cose da anni". La fucilata della De Filippi: chi è il mitomane, un caso su Canale 5

Ciò potrebbe essere una causa misteriosa legata alla loro rottura. La Marzano, rivolgendosi a Raselli, dice: "E come mai non racconti del perché sia finita con Giulia?". Un mistero, ma sembra che i due abbiano lo stesso manager. Qualcosa potrebbe essere stato pianificato a tavolino?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.