Uomini e Donne-choc, "Gemma Galgani fatta fuori": rumors, perché la vogliono cacciare dalla trasmissione

30 novembre 2021 a

L'indiscrezione è di quelle esplosive e si abbatte, a bomba, su Uomini e Donne, il celebre dating-show di Canale 5 condotto dall'intramontabile Maria De Filippi. Un'indiscrezione clamorosa e che riguarda un volto storico della trasmissione, Gemma Galgani, per certo insieme a Tina Cipollari - con cui duella da sempre - la più celebre opinionista del format.

Il punto è che stando ad alcune indiscrezioni che serpeggiano tra i corridoi di Mediaset, e di cui dà conto il Corriere dello Sport nella sua edizione online, Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne. Un rumor che ovviamente sta creando scompiglio tra i fan della trasmissione e della stessa Gemma, che anima ormai da quasi un decennio il programma, alla perenne caccia in quello studio televisivo di una grande storia d'amore. L'addio, però, sarebbe un'idea degli autori del programma. La motivazione? Vorrebbero lasciare spazio a nuovi personaggi, nuove esperienze e nuovi racconti. Un addio che, nel caso, sarebbe fragoroso e forse un poco azzardato.

Nel frattempo, Gemma Galgani è tornata in studio nell'edizione trono-over di Uomini e Donne: era stata lontana per qualche tempo a causa della sua positività al Covid. Ma ora è guarita: nella registrazione della puntata effettuata il 29 novembre, la dama era finalmente tornata "a casa". E nella puntata, si scopre, ha fatto anche una nuova conoscenza: per Gemma Galgani, insomma, c'è subito un nuovo pretendente. Sarà la volta buona? Difficile...

