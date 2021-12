Gf Vip, disastrosa gaffe di Katia Riccaiarelli: "Ma questo è normale o è gay?". Tic-tac, verso la cacciata

Francesco Fredella 02 dicembre 2021 a

Ennesima gaffe al Grande Fratello vip. Ennesima caduta di stile, durante un reality lungo e con le dinamiche ormai note. Stavolta nel vortice delle polemiche finisce Katia Ricciareli, che in camera con Soleil Sorge e Manila Nazzaro si lascia andare a dei commenti davvero infelici su Biagio D’Anelli, una delle new entry del Gf vip.

"Ma mica ci entrano loro due là dentro", ha esordito Katia Ricciarelli, "Speriamo che non ci entrino là [nel letto insieme Giacomo e Biagio, ndr] altrimenti perdiamo tutti gli uomini qua". Interviene Soleil Sorge che risponde: "Guardate che Giacomo se li cattura tutti… Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua". Una frase choc. Ed è proprio in quel momento che interviene Manila Nazzaro. "In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta", risponde. "Gay? Non lo so", rimarca Soleil.

Potrebbe accadere di tutto. Biagio D’Anelli al momento non sa nulla, potrebbe accadere presto un vero cortocircuito: preparatevi. Un confronto di fuoco tra Biagio D’Anelli e la Ricciarelli. "A differenza di tante persone che millantano flirt ho avuto frequentazioni e flirt con donne dello spettacolo, alcune sono uscite pubbliche altre no. Ho già detto che amo le donne?", aveva detto Biagio nella clip di presentazione. In passato D’Anelli è stato fidanzato con Malena, Emanuela Tittocchia e Flavia Vento.

