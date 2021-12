Ballando, "la tua prima volta". Vede Arisa nella vasca e non si trattiene: chi fa calare il gelo

05 dicembre 2021 a

a

a

Sempre più... Arisa. Sempre più travolgente, la nuova Rosalba Pippa, mattatrice a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Nell'ultima puntata, quella di sabato 4 dicembre, con Vito Coppola ha nuovamente dato spettacolo.

"Perché mio padre si è ammazzato. Lo ho perdonato, ma...": Morgan, la più atroce delle confessioni

Sul palco, infatti, i due hanno proposto una coreografia il cui culmine era un bagno di coppia in una vasca da bagno, il tutto sulle note di Madonna e tra nuvole di sapone. Vestiti in bianco e nero, insomma, hanno proposto un cha cha cha molto romantico e sensuale, insomma ad altissimo tasso erotico. Una danza che per inciso è stata molto apprezzata dalla giuria e dai fan di Arisa.

"Io sono qui da 6 anni...". Il veleno di Selvaggia Lucarelli: smonta "Ballando", la Carlucci che dice?

E così, ecco che dopo l'esibizione piccantissima Roberta Bruzzone commenta: "Vi vediamo molto bene, magari ci racconterete qualcosa", il riferimento è al presunto flirt tra i due, né confermato né smentito. Dunque Alessandra Mussolini: "Sensualità pazzesca tra i due nella vasca. Siete stati spettacolari!". E ancora, ecco la bomba sganciata da Fabio Canino, che non si trattiene: "Arisa questo è il tuo primo film erotico con la regia di Milly Carlucci", ha scherzato riferendosi alle velleità confessate dalla cantante, ossia quelle di cimentarsi in un "certo tipo" di cinema. Una frase, quella di Canino, che ha fatto vivere un po' a tutti i presenti in studio qualche secondo di imbarazzo.

"Sono 56 anni che lo faccio, non ti permettere". Carolyn Smith mai vista prima: Selvaggia Lucarelli asfaltata (e muta)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.