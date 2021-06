Cesara Buonamici, "la rapinata ero io": aggredita in strada? Lancia il servizio così: senza precedenti al Tg5

16 giugno 2021 a

"La rapinata ero io". Cesara Buonamici apre l'edizione delle 20 del Tg5 in onda il 15 giugno con una notizia che la riguarda da vicino. La giornalista lancia il servizio su una banda di rapinatori catturati a Firenze, là dove - sempre dalla stessa banda - era stata rapinata in auto assieme al marito. "La polizia di Firenze ha sgominato una banda specializzata in rapine di orologi e preziosi. La particolarità, in questo caso, è che chi vi racconta la notizia, cioè io, ha vissuto questa esperienza in diretta, perché la rapinata ero io".

Lo scorso 24 aprile, infatti, la Buonamici ed il marito medico Joshua Kalman erano in auto quando tre malviventi si sono affiancati e minacciando la conduttrice del Tg hanno sfilato gli orologi dai loro polsi. La "banda dei Rolex", così definita, aveva pedinato la coppia dopo averla attenzionata: sporgendosi all’interno della vettura su cui viaggiavano la giornalista ed il consorte, i rapinatori avevano strappato dal polso delle vittime due orologi di elevato valore: un Patek Philippe Nautilus in acciaio ed un Cartier Panthère in oro bianco.

Dopo diverse indagini la squadra mobile della Questura Firenze, in collaborazione con quella di Napoli, è riuscita a ricostruire il percorso fatto dalla banda, fino a quando non sono riusciti a catturarli. Si tratta di rapinatori campani di età compresa tra i 25 e i 50 anni, arrivati appositamente a Firenze con un Suv ed un furgone per prendere di mira il mezzobusto di Canale 5. Tre dei quattro, a cui è scattata un’ordinanza di custodia cautelare, sono finiti in manette a Napoli: due trasferiti nel carcere di Poggio Reale, un terzo invece agli arresti domiciliari. Mentre sono ancora in corso le indagini per trovare il quarto uomo, quello che nella rapina potrebbe aver fatto da palo agli altri tre.

