Amici, Christian De Sica contro la Rai: "Tutti cani". Clamorosa bordata su Tale e quale show

Scivolone per Christian De Sica ad Amici. L'attore ha partecipato al talent show di Maria De Filippi su Canale 5 in veste di giudice. Nello specifico, è stato chiamato a esprimere un suo giudizio sui cantanti in gara. La gaffe, però, non è stata commessa nei confronti del programma Mediaset o della padrona di casa, bensì nei confronti di un altro talent, in onda su Rai 1, ovvero Tale e Quale show, condotto da Carlo Conti. Infatti per circa quattro anni, tra il 2013 e il 2017, De Sica ha lavorato come giudice in quella trasmissione.

E così mentre assisteva all'esibizione di una allieva cantante, l'attore si è lanciato in un paragone non proprio felice tra i concorrenti della scuola di Canale 5 e quelli del programma condotto da Carlo Conti. "Qui sono bravi, a Tale e Quale Show erano tutti cani quando facevo il giudice". Sentendo queste parole, la conduttrice non ha potuto fare altro che dire: "Christian, questo non lo devi dire, perché lì c'erano concorrenti che fanno un altro lavoro". Risate e gelo in studio.

A lasciare De Sica senza parole è stata soprattutto Sissi, che nel corso della gara ha cantato Bohemian Rhapsody dei Queen, anche se in una versione più soft rispetto all’originale. E sono bastati davvero pochi secondi di canzone per impressionare l'attore. Che subito si è girato verso i professori e ha fatto un gesto con la mano per far capire quanto stesse apprezzando la performance. Alla fine della canzone, ha anche lasciato la postazione da giudice per applaudire l’allieva e per inchinarsi a lei e alla sua bravura.

Sissi da brividi? Ecco la reazione di Christian De Sica, clamoroso dalla De Filippi | Guarda

