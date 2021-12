Ballando con le stelle, “cosa ho più di loro”: caos in giuria prima della diretta, la bordata di Ivan Zazzaroni

11 dicembre 2021 a

Ivan Zazzaroni ha scagliato una frecciata velenosa nei confronti degli altri giurati di Ballando con le stelle, asserendo di credere non siano tanto equilibrati nel dare i giudizi ai vari concorrenti, o almeno non quanto lui: "Non credo che Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto siano molto equilibrati nei voti…Io sono misurato e forse più coerente di loro…”, ha detto in una intervista a Novella 2000.

Zazzaroni inoltre ha rivelato di non avere alcun tipo di contatto con i concorrenti di Ballando con le stelle (e di non volerlo neppure): “Gli stessi concorrenti sanno che non possono chiedermi un voto in più…Mi limito a salutare tutti, ma evito la ‘corruzione’…”. Ha poi svelato un retroscena su Selvaggia Lucarelli e Morgan e confessando che l’unico concorrente di questa edizione di Ballando con le stelle che ha provato a chiedergli di avere un occhio di riguardo è stato Memo Remigi: “E’ una persona talmente carina che non mi ha certo infastidito…E poi ballava bene…”.

“Non parliamo solo di Ballando con le stelle…Ci confrontiamo su tutto e ci scambiamo pareri, inviti a teatro, ecc…”, ha spiegato riferendosi agli altri compagni di giuria. Ivan Zazzaroni ha anche dichiarato che forse l’unico giurato che sta un po’ più sulle sue è Guillermo Mariotto: “Ma anche con lui sono molto amico…”, ha confessato.

