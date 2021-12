Ballando con le stelle, Arisa agita il décolleté: fuori tutto sotto gli occhi di Vito Coppola

12 dicembre 2021 a

"Questo è sex appeal puro". Anche Milly Carlucci deve "inchinarsi" di fronte alla carica erotica di Arisa. In coppia con Vito Coppola, la 39enne cantante abruzzese incendia la serata di Ballando con le stelle, su Rai1, con una performance ad altissimo livello ormonale. Merito del look da odalisca sexy, abbinata allo storico pezzo di Britney Spears Toxic. La danza del ventre di Arisa, ombelico scoperto e scollatura abissale, è da antologia mediorientale. Vito Coppola se la ride, non riuscendo a contenere l'esuberanza della partner.

In scena, i due si sono scatenati con un sudatissimo, appassionato passo a due molto "fisico", come tradizione e coreografia impongono. Strusciamenti, mani che scorrono sui fianchi, carezze furtive, labbra sfiorate: la coppia ha sciorinato tutto il repertorio a propria disposizione, riscuotendo il plauso del pubblico. Ovviamente, i social sono letteralmente esplosi quando la burrosa Arisa ha deciso di "far ballare l'occhio" sul generosissimo décolleté, agitato con mossa da consumata ballerina di burlesque sotto gli occhi di Milly e Vito. Ovazione.

La serata di Arisa non è stata però solo la (solita) bomba dei sensi. Spazio anche all'emozione più intima e tenera quando gli autori di Ballando le hanno spedito sul palco suo padre, a sorpresa, per sostituire in corsa Vito in un passo a due appassionante. Staffetta in scena e staffetta dei sentimenti.

