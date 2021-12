Uomini e Donne, il dramma di Joele Milan: "Momento difficile. In famiglia...", gelo dalla De Filippi

21 dicembre 2021 a

"Non è un momento semplice". Lo ha descritto così Joele Milan il periodo che sta attraversando. Per l'ex tronista di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, i tempi non sono dei migliori. Complice l'addio al programma e la fine della storia con Ilaria Melis, ma anche questioni ben più private. "Volevo dirvi che non è un momento semplice, sto vivendo un momento particolare in famiglia, motivo per cui stavo pensando di staccare un po'", ha spiegato Joele su Instagram ringraziando i fan per il sostegno.

Milan è stato escluso dalla trasmissione dopo aver infranto con la Melis il regolamento. Tra i due la relazione è andata avanti fuori, salvo poi terminare. Tra i vari rumors quello che Joele avesse tradito la ragazza. Nulla di più falso secondo il diretto interessato, che respinge le accuse.

Joele Milan aveva annunciato personalmente la rottura con Ilaria dopo la partecipazione a Uomini e Donne, spiegando che purtroppo non c’era stata la magia giusta, così come invece aveva creduto nel programma quando aveva conosciuto la corteggiatrice. In ogni caso nessun rimpianto: Joele, anche senza aver ottenuto la possibilità di fare la propria scelta, è convinto che la Melis era la ragazza che voleva conoscere.

