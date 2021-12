Ballando con le Stelle, Arisa-Vito Coppola: "È stata un'esperienza...". Gaffe tragicomica: nero su bianco, questo disastro

21 dicembre 2021 a

La coppia vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle ha voluto ringraziare i fan sui social. Peccato però che Arisa e Vito Coppola siano incappati in una gaffe senza precedenti. I due, infatti, hanno scritto un comunicato congiunto che inizia così: "È stata un’esperienza immemorabile". In molti, però, non hanno potuto fare a meno di notare che probabilmente la coppia intendesse dire "memorabile". Infatti poi il testo è stato modificato.

Al di là dello scivolone, resta comunque il trionfo a Ballando: “La vittoria è stata la destinazione che ha definito un nuovo inizio. La parte più bella ed intensa resta sempre il viaggio”, hanno scritto i due. I vincitori del talent condotto da Milly Carlucci poi sono passati ai ringraziamenti: "Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato dall’inizio alla fine. Persone che hanno creduto in noi incondizionatamente”.

Le ultime parole del post hanno fatto nascere qualche sospetto nei fan: i due stanno insieme? La chiusa del comunicato suona, secondo alcuni, come una vera e propria uscita allo scoperto: “Il nostro rapporto e la nostra complicità è inspiegabile. Lo sappiamo solo noi. La vita ci riserva cose più grandi di noi, ed è fantastico non sapere ciò che verrà”. Nelle scorse ore, inoltre, la cantante ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. E durante la chiacchierata con il quotidiano ha rivelato che di recente qualcosa l’ha infastidita: una domanda che le ha fatto la giornalista Serena Bortone. “Non mi arrabbio mai. Mi ha un po’ ferita quando mi ha chiesto se fossi intenzionata a girare un film per adulti: mi sembrava che una donna avesse frainteso un’altra donna”.

