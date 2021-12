Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati dal ristorante a Parigi: "Cafoni arroganti", finisce in disgrazia

22 dicembre 2021 a

a

a

Finisce malissimo la vacanza romantica di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi. Le due ex star del Grande Fratello Vip, che fanno coppia fissa da poco meno di un anno, grazie al colpo di fulmine nella casa di Cinecittà, hanno confessato su Instagram, piuttosto indignati, di essere stati cacciati in malo modo da un ristorante ultra chic della Ville Lumière. La coppia è arrivata in ritardo (a causa del traffico, come raccontato dalla stessa influencer italo-persiana) nel prestigioso locale, dopo aver già prenotato e pure pagato in anticipo per riservarsi un tavolo. Roba da privilegiati, insomma. Quello che non potevano immaginarsi, però, era la reazione piccata del cameriere.

Avete notato che Pierpaolo Pretelli... ridotto così in studio da Mara Venier, il mistero che agita i vertici Rai





"Sono senza parole - ha detto la Salemi in una delle sue Instagram Stories -. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante gli avessimo spiegato in modo carino i problemi avuti con il traffico...". A nulla sono valse le scuse. "Li abbiamo pregati di farci sedere visto che erano le 22.30 e prendevano prenotazioni fino a quell'ora, quindi la cucina era ancora aperta e non gli costava niente. Non andate mai qui. Posto tremendo. Staff tremendo". Finale amaro per una mini-vacanza che, almeno a giudicare dalle foto pubblicate sui social dalla Salemi, era stata "magica", con baci, abbracci e coccole con lo sfondo da cartolina della Tour Eiffel. Roba da Love is in the air. Anzi, per dirla con il gossip che sta impazzando in questi giorni, roba da luna di miele anticipata.

"Ma glielo ha appoggiato?". Pretelli in mutande, Malgioglio imbizzarrito: imbarazzo senza precedenti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.