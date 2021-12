Ballando, Arisa "azzerata" da Carolyn Smith: "Ecco perché ha vinto". Finale da rifare? Scandalo in Rai

23 dicembre 2021 a

Arisa a Ballando con le Stelle non ha vinto perché è stata la più brava. A svelarlo Carolyn Smith. "Non era la più brava - ha detto l'ex ballerina reduce dal programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci - e neanche la concorrente che ha fatto più progressi nel suo percorso. È stata la rivelazione di Arisa come Rosalba, non più la cantante ironica che conoscevamo prima".

La Smith ha spiegato al settimanale Oggi che la cantante "è arrivata terrorizzata, ma è stata quella che ha fatto più progressi come donna. Da tecnico, posso dire che i più bravi nel ballo erano tre: Sabrina Salerno, Morgan e Bianca Gascoigne". Ma l'ex ballerina non è l'unica a pensarlo. A farle eco anche Fabio Canino: "Non vince per forza il concorrente più bravo, ma quello che ha raccontato la storia più commovente, o divertente, o il più simpatico. A livello di bravura tecnica avrebbe dovuto vincere Sabrina Salerno… Al pubblico piace chi riesce a migliorarsi, a cambiare".

Parole che avranno sicuramente scatenato Morgan, convinto di essere stato oggetto di pregiudizi. "In quella giuria ci sono persone che non giudicano la performance, ma danno i voti in base alla simpatia o all'antipatia", aveva tuonato nel salotto di Domenica In.

