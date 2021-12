Gf Vip, la vendetta di Sonia Bruganelli: avete notato che Signorini, nell'ultima puntata...

28 dicembre 2021 a

Svolta al Grande Fratello Vip? Dopo la lite con Sonia Bruganelli, Alfonso Signorini potrebbe aver capito che in studio non è solo. Il conduttore del programma di Canale 5 nel corso delle scorse puntate ha spesso tolto la parola alle sue opinioniste, fino ad arrivare alla discussione con la moglie di Paolo Bonolis. Sarebbe stato proprio quello il punto di svolta.

Non a caso nella puntata andata in onda lunedì 27 dicembre, Sonia e Adriana Volpe hanno trovato più spazio. O perlomeno, questa è stata l'impressione che ha avuto il pubblico. Proprio meno di una settimana fa, mentre la Bruganelli discuteva con Alex Belli, Signorini le ha tolto la parola scatenando la furia dell'opinionista. La Bruganelli, infatti, durante la pubblicità ha lasciato lo studio per poi convincersi a rientrare.

Lo scontro in diretta aveva anche sollevato il sospetto che la Bruganelli sarebbe stata sostituita. Ma nulla du tutto ciò è accaduto: l'opinionista è rimasta seduta sulla sua poltrona. Anzi, l'acceso botta e risposta sembra aver dato a Signorini la possibilità di cambiare qualche dettaglio della sua conduzione, lasciando spazio anche alle due opinioniste. Volpe compresa, dato che il conduttore era solito interromperla più della Bruganelli. In ogni caso, è acqua passata.

