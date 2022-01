Gf Vip, Manuel Bortuzzo "sta malissimo". Rivelazione choc del padre, quanti chili ha perso e com'è ridotto

05 gennaio 2022 a

Sta "malissimo" Manuel Bortuzzo e per questo uscirà al più presto dalla casa del Grande Fratello Vip. L'ex nuotatore è costretto ad abbandonare la casa più spiata d'Italia per motivi di salute come rivela il padre, Franco Bortuzzo, che in una intervista a Fanpage ha spiegato che "Manuel è dimagrito 6, 7 chili".

Anche se abbandonerà il reality, precisa Franco Bortuzzo, Manuel non dovrà pagare alcuna penale perché "nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute. Manuel è dimagrito troppo". Intanto Manuel ha già spiegato ai suoi "coinquilini" poco prima di Capodanno che se ne sarebbe andato: "Io lascio, me ne vado. Perché pensavate che sarei arrivato fino a marzo? Ma no".

Del resto, va "malissimo… Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio", dice ancora il padre. "La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c'è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco". Inoltre dalla casa è uscito Aldo Montano: "Adesso che non c'è più Aldo, è molto demotivato. Si era affezionato a lui in maniera incredibile. Sicuramente tra loro ci sarà un incontro e non è escluso che sarà proprio Aldo ad andarselo a prendere nella casa".

