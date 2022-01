GfVip, Cesare Bocci "rinviato". Il suo duro commento: "A voi...". Mediaset, scoppia il caso Quirinale

06 gennaio 2022 a

"A voi l'ardua sentenza". Cesare Bocci fa scoppiare il caso Quirinale a Mediaset. Il suo speciale Viaggio nella Grande bellezza previsto in palinsesto venerdì 7 gennaio ha subito un brusco cambio di programma: lo show culturale è stato rinviato a data da destinarsi e farà spazio alla prima serata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

L'attore, diventato famoso come Mimì nella serie cult Commissario Montalbano, a fianco di Luca Zingaretti, ha commentato sui sociale non nascondendo la sua profonda amarezza. Il suo speciale sarà dedicato al Quirinale ed è probabile, riferiscono le indiscrezioni, che a Mediaset abbiano intenzione di mandarlo in onda tra qualche settimana, a ridosso delle elezioni del presidente della Repubblica.

Sui social, nel frattempo, la maggior parte dei fan e dei telespettatori che hanno commentato il post di Bocci si schierano con l'attore, senza se e senza ma. "Cosa ci fai ancora a Mediaset?", gli chiede un utente, e la risposta del 64enne siciliano sembra polemica: "Infatti!". Anche molti colleghi lo difendono. "Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso", scrive l'attore Alessio Vassallo. "Vergognoso", aggiunge Antonia Liskova, lapidaria. E Michele La Ginestra conferma: "L’unica logica che segue è quella di fare ascolti, puntando solo sulla soddisfazione della curiosità becera di un pubblico attratto esclusivamente dalle urla e dagli schiamazzi di terz’ordine. Teniamo duro".

