Gf Vip, il dramma di Valeria Marini: "Avevo solo 17 anni...". Violenze sessuali, gelo in studio

Parla Valeria Marini, che si lascia andare a confessioni privatissime al Gf Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda su Canale 5. Ora la diva bionda, che è stata per anni la primadonna del Bagaglino, apre il cassetto dei ricordi. "Ho incontrato uomini che fingevano di amarmi", svela a Signorini che la chiama davanti al super led. Valeria apre il cuore, racconta tutto. Parla anche delle violenze subite, forse lo fa per la prima volta in oltre 30 anni di televisione. "Ero molto giovane, avevo 17 anni. Lui era più grande, ne aveva circa 30", continua. Silenzio in studio.

"Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c'era solo voglia di sovrastarmi. È stata la mia mamma che mi ha portata via", aggiunge la Marini. "Sembravano innamoratissimi di me e alla fine diventavano aggressivi. Ultimamente però ho imparato a difendermi".

Nella sua vita sono rimaste archiviate due storie importanti, una con Vittorio Cecchi Gori e l'altra con l'ex marito Giovanni Cottone. Storie naufragate. "È sparito il giorno dopo il matrimonio, è stato annullato dalla Sacra Rota", dice ancora Valeria. Che non ha mai smesso di credere nell'amore. "Ci sono persone che ti sanno amare veramente e che ti sanno rispettare", racconta ad Alfonso Signorini che confeziona una puntata tutta incentrata sui sentimenti. A cuore aperto i vipponi si raccontano. La casa del Gf Vip per Valeria è molto familiare: ormai si tratta della sua terza partecipazione e il pubblico, giorno dopo giorno, sta amando il suo modo di comportarsi. Uno dei personaggi di cui non si potrebbe fare a meno in un reality.

