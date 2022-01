Uomini e Donne, quel terribile sospetto su Diego Tavani: "Ecco che fine ha fatto"

12 gennaio 2022 a

Diego Tavani di Uomini e Donne sembra sia stata mandato via dalla redazione dopo quanto accaduto con Ida Platano. I due si sono lasciati andare a scontri molto accesi. Non è arrivato il lieto fine.La loro storia non è durata neanche qualche minuto. Ida e Diego si sono duramente scontrati per poi arrivare a dirsi addio definitivamente. Da casa e in studio sono diversi gli attacchi che ha ricevuto Tavani dopo quanto accaduto durante la scelta.

Non è piaciuto a molti che si sia tirato indietro di fronte alla decisione della Platano di lasciare il programma. Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno creduto per nulla alle sue parole. Diego Tavani quando sono state registrate queste puntate si trovava in quarantena, poiché risultato positivo al Covid-19.

Luca Salatino è il nuovo tronista di Uomini e Donne. A proporgli il trono è stata proprio Maria De Filippi, che durante la scelta di Roberta Giusti ha deciso di scrivergli un biglietto. Solo in un secondo momento è stato possibile scoprire cosa ci fosse scritto in questo messaggio della conduttrice. Maria De Filippi non avrebbe dovuto richiamare in studio Luca durante il momento speciale della nuova coppia del Trono Classico. “Vorrei che tu fossi il nuovo tronista”, queste le parole che la padrona di casa ha scritto nel biglietto. Non solo, la conduttrice ha chiesto all’ormai ex corteggiatore di stringersi la mano con Samuele.

