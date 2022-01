Uomini e donne, Costantino Vitagliano e la paparazzata esclusiva con questa donna: beccato così al ristorante

Francesco Fredella 10 gennaio 2022 a

Metti una sera a cena. Metti l'atmosfera della Milano da bere, uno spritz o un bicchiere di vino. Ed il gioco è fatto. Adesso spunta una misteriosa mora nella vita di Costantino Vitagliano. Di chi si tratta? Libero, in esclusiva, è riuscito a "pizzicare" lo storico storico tronista di Uomini e donne che oggi è uno degli uomini più sexy d'Italia.

Siamo riusciti a fotografarlo al Meat Grillfood di Milano (in pieno centro). Una cena che sembra molto romantica insieme ad una mora misteriosa. Sembra, infatti, che Vitagliano abbia troncato l'ultimo rapporto di coppia. Ora, in una serata domenicale, si concede un po' di relax. Cappellino d'ordinanza, felpa, sicuramente non passa inosservato. Sulla donna che lo accompagna non si sa nulla: beve un bicchiere di vino e è molto complice del bellissimo Costa.

Proprio di recente, in un'intervista, aveva detto: “Ho scoperto Instagram e mi piace molto per rimanere in contatto con le persone che mi vogliono bene". Infatti, sui social Vitagliano va fortissimo. Pochi, anzi pochissimi, scatti della sua vita privata e tanto lavoro: sponsorizzazioni e sport. Ora, però, potrebbe essere arrivato l'amore. Finalmente. Costantino è un papà modello: sua figlia Ayla è nata cinque anni fa dal rapporto naufragato con la giovane modella Elisa Mariani. Sembra che i due, però, siano rimasti in ottimi rapporti.

