Guendalina Tavassi, "morsi all'orecchio e occhi pesti". Raptus davanti alla scuola dei figli

Ore molto turbolente per Guendalina Tavassi. L'ex concorrente del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip è stata aggredita insieme al nuovo fidanzato Federico. Secondo il sito di gossip Sorgeveritas, i sospetti convergono sull'ex compagno della Tavassi, Umberto D’Aponte. Dopo la separazione i rapporti tra i due sarebbero molto tesi, nei mesi scorsi si era parlato anche di una rissa davanti all'avvocato divorzista, con tanto di "telefonino distrutto" in un moto di rabbia e accuse incrociate tra i due litiganti.

"Che schifo, vergogna". Guendalina Tavassi pestata, la figlia pubblica la foto: il dubbio, chi è la bestia

L'ennesimo scontro sarebbe avvenuto all’uscita da scuola dei loro due figli, quando questi fortunatamente erano ancora dentro l'istituto. I due bambini non avrebbero dunque assistito alla scena: secondo alcuni testimoni, il fidanzato della Tavassi sarebbe stato aggredito mentre Guendalina era in auto ad aspettare. Davanti alla scuola c'era anche l'ormai ex marito e gli animi si sarebbero scaldati molto in fretta. A far scattare la scintilla, la "provocazione" di un uomo che era in compagna di D'Aponte e che avrebbe aperto lo sportello dell'auto per apostrofare in maniera piuttosto brusca proprio la Tavassi.

"Tutto in mano al mio legale". Guendalina Tavassi pestata, in pubblico così: il terribile sospetto sull'aggressore





Sorgeveritas parla pugni (la prova sarebbe un occhio tumefatto del nuovo fidanzato della ex gieffina), spintoni e addirittura un orecchio morso. Girerebbero anche foto e video della scena, non diffusi. Federico sarebbe stato anche costretto al ricovero, con un giorno di degenza. "Ragazzi sto leggendo i vostri messaggi e vi ringrazio - è il commento della Tavassi su Instagram -, Fede si sta riprendendo. Purtroppo non c’è mai fine al peggio. Torno presto". Radio-gossip riferisce addirittura di uno "stato di fermo" per D'Aponte.

