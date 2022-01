Amici, Valerio Scanu ha cambiato vita: svolta radicale, addio alla musica?

Francesco Fredella 19 gennaio 2022 a

a

a

"Tra sei mesi mi laureo a Roma”: Valerio Scanu, ex cantante di Amici e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, cambia vita. Ora sta per conseguire la laurea in Giurisprudenza e dice di essere pronto a diventare avvocato. "Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve’ necessaria”, racconta.

"Vediamo se puoi restare". Clamoroso ad Amici: Mattia infortunato, Maria De Filippi lo gela così

Valerio Scanu alcuni mesi fa perso suo padre, morto per Covid. Un lutto tremendo che ha sicuramente segnato i suoi giorni. L'ha raccontato per la prima volta a Storie italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele.

"Amici? Non lo conduco". Maria De Filippi, la più impensabile delle conferme da Mediaset

Stop in questo ultimo periodo anche ai tour, l'ultimo risale al 2019 mentre l’album più recente è uscito nel 2018. Il suo arrivo in tv è fermo al 2020 quando, prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, partecipa alla prima edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Scanu è sempre più presente in Rai rispetto a Canale 5 (pur essendo nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi).

"Mi ricordo quando...". La De Filippi imbarazza Mara Sattei: 9 anni dopo, il disastro in bagno

Partecipa all'Isola dei Famosi e poi a Tale e Quale Show, mostrando grandi doti come imitatore. Poi Ballando con le Stelle e il ruolo di giurato al Festival di Castrocaro. Ma nella sua carriera c'è l'Ariston con la vittoria. E' il 2016, con il brano "Per tutte le volte che" Valerio Scanu vince il Festival di Sanremo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.