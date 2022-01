Amici, Anna Pettinelli brutalizza Rudy Zerbi: "Pagliacciata imbarazzante", caos in sala prove

27 gennaio 2022 a

Il siparietto tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici non è piaciuto al pubblico a casa e ha messo a disagio un cantante, Crytical, che era lì con loro. Tutto è iniziato quando Zerbi ha assegnato un compito al ragazzo, allievo della Pettinelli. Quest'ultima a un certo punto è entrata in sala prove interrompendo tutto e mettendo in chiaro che il giovane non avrebbe mai fatto il compito assegnatogli, in quanto distruttivo.

La scenetta tra i due, però, è stata surreale e piena di controsensi. Anche la Pettinelli, infatti, ha assegnato un compito non proprio facile a un allievo di Rudy, Lda. Si tratta di una canzone in inglese, una lingua con cui il ragazzo non avrebbe dimistichezza. Il cantante, però, l'ha accettata senza fare problemi. Quando Zerbi ha fatto notare alla collega che lei aveva fatto la stessa cosa che lui stava cercando di fare con Crytical, la maestra ha spiegato che le sue sono delle esercitazioni, non compiti. In realtà, Lda dovrà comunque esibirsi in puntata col brano in inglese. Quindi questa differenza trova il tempo che trova.

Crytical si è schierato con la sua insegnante. Anche se, secondo molti fan, sarebbe stato in qualche modo influenzato dalla Pettinelli, visto che sarebbe stato in grado di cantare il brano di Ultimo assegnato da Zerbi. L'incontro, comunque, non è stato gradito dai telespettatori, che hanno avuto come l'impressione che i due insegnanti stessero trovando solo pretesti per discutere, mettendo in difficoltà l'allievo presente. Qualcuno sui social ha parlato di "scenetta circense e noiosa", qualcun altro invece ha scritto: "Pagliacciata imbarazzante, me ne sarei andata".

