GfVip, Sophie Codegoni "non mangia, non sta bene". Quello che non stanno mostrando: panico nella casa

Francesco Fredella 31 gennaio 2022

a

a

Allarme al Gf vip. Una richiesta d'aiuto molto chiara. Adesso, la concorrente del reality di Alfonso Signorini manda tutti in allarme. "Non mangia e dorme tutto il giorno", dicono alcuni fan che sul canale 55 del digitale terrestre seguono con attenzione quello che accade nella casa più spiata d'Italia.

Una situazione allarmante, difficile, che potrebbe essere arrivata al limite. Eppure solo pochi giorni fa aveva raccontato di un regime alimentare che pare preveda anche digiuno: un solo pasto al giorno, senza carboidrati. Una dieta che sembra un "fai da te" assolutamente sconsigliato. Così, sono montate le polemiche ne corso delle ultime ore. Lei, però, sempre nella casa ha detto di voler fare a meno dei cibi spazzatura: un fioretto insieme ad Alessandro Basciano. Che, a sua volta, aveva giurato sul figlio di non aver condiviso il letto con la Codegoni, ma alla fine ha infranto il giuramento. Quindi inversione di rotta: basta cibi spazzatura.

Ma, secondo una parte dei fan, sembra Sophie abbia deciso di rinunciare al cibo. Ed è per questo motivo che molti si stanno chiedendo come mai sia arrivata a questo punto. “Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”, scrive uno dei fan. E ci sono, poi, altri telespettatori che hanno notato la sua apatia: sempre sul divano, stanca, poco partecipe. Come mai? A questo si aggiunge anche la mancanza di cibo. Insomma, una situazione preoccupate che Signorini - ben presto - potrebbe prendere in mano. Magari con un'incursione nella casa di Cinecittà.

