Gf Vip, Soleil Sorge demolita da Alfonso Signorini: "Carlo, un fidanzato fantasma". La più imbarazzante delle menzogne

02 febbraio 2022 a

a

a

Più volte dal suo ingresso nella casa del GfVip, Soleil Sorge ha detto di avere un fidanzato che l'aspetta fuori da Cinecittà, un tal Carlo. Pare, però, che questo ragazzo non esista. E il dubbio che si tratti di un fidanzato "fantasma" si fa sempre più forte. A smascherare l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: "Nella casa del GfVip Soleil si è dichiarata fidanzata con un ragazzo di nome Carlo, ma dallo scorso settembre, di questo boyfriend si sono perse le tracce. Esiste davvero? Intanto, amici intimi della Sorge dicono che la sua ultima frequentazione portava il nome di Giuseppe De Falco. Qual è la verità?”.

"Non mangia, non sta bene". Sophie, quello che non stanno mostrando: panico nella casa del GfVip

Insomma, qualche incongruenza c'è. A insospettire il magazine è il fatto che da settembre, cioè da quando la Sorge è entrata nella casa, fino ad ora, questo presunto ragazzo non si sia mai fatto avanti, per farle una sorpresa magari o anche solo per mandarle un messaggio e farle sentire la sua vicinanza. Non aiuta il fatto che persone vicine a Soleil abbiano parlato di un certo Giuseppe e non di Carlo.

Gf Vip, clamoroso errore della regia: nel bel mezzo del voto per il Quirinale... cosa va in onda

Strano, poi, che il presunto fidanzato di Soleil non abbia avuto nulla da dire sul triangolo con Alex Belli e Delia Duran. Un argomento su cui avrebbe avuto sicuramente qualcosa da dire. E invece nulla: né un’ospitata né un’intervista, nemmeno un cenno social. Il rischio è sempre lo stesso: siamo di fronte a una nuovo teatrino?

Ormone impazzito per Giucas Casella: "Delia Duran? Quando fa la doccia...", scatta la censura di Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.