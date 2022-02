Amici, anticipazioni drammatiche su Christian: in lacrime davanti a tutti, attimi di tensione

06 febbraio 2022 a

E alla fine oggi, domenica 6 febbraio, Amici ci sarà: in onda Maria De Filippi su Canale 5, la puntata è stata a rischio fino all'ultimo a causa del Covid e i suoi annessi e connessi. E si apprende che nella puntata di oggi ci sarà un'eliminazione e due nuovi ingressi. Nel dettaglio Cosmary Fasanelli sarà eliminata mentre i nuovi ingressi sono un ballerino voluto da Veronica Peparini e uno di latino voluto da Alessandra Celentano.

Tra gli ospiti della puntata, Carlo Verdone e Vanessa Incontrada: il primo giudicherà la cover, la seconda invece introdurrà Fosca Innocenti.

Per quel che riguarda la classifica della gara Cover, gli ultimi sono risultati Albe e Calma e rischieranno l’eliminazione tranne che a salvarli saranno i loro professori. E ancora, le anticipazioni rivelano attimi di sconforto per Christian, in lacrime e a rischio eliminazione, ma alla fine verrà salvato da Raimondo Todaro. Amici sarà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset a partire dalle 15.

