Uomini e donne, Eleonora De Fazio fa scoppiare la bomba: "Ora è tutto in mano ai legali". Si va in tribunale?

Le segnalazioni a Uomini e donne rischiano di finire in tribunale. A rivelarlo è Eleonora De Fazio, finita al centro di un caso nel dating show di Maria De Filippi su Canale 5. La corteggiatrice aveva lasciato il programma dopo le accuse del tronista Luca Salatino, turbato dalle indiscrezioni anonime che erano arrivate in redazione. Segnalazioni "dettagliate" e molto "circostanziate", ma a detta della De Fazio anche molto "confuse". Eliminata, ora Eleonora ha raccontato la sua a MondoTv 24 preannunciando clamorose iniziative legali. Assicura di non essere fidanzata e dice di non essersi spiegata bene in studio.

La vicenda, sottolinea, "mi ha ferito. Mi è dispiaciuto anche che non abbia voluto mettersi in gioco e parlare con me (si riferisce all'autore della segnalazione, ndr). Dal momento che una persona dice la verità, perché non metterci la faccia? Perché arrivare a dire la ragazza non mi conosce, ma ho paura che parlandoci mi riconosca. Se tu reputi di stare dicendo la verità confrontiamoci".

"La mia intenzione era quella di tornare in studio ma per varie situazioni ho preferito non andare. Questa cosa la sto portando avanti con il mio legale e con mia mamma, non è una cosa che ho lasciato perdere, l’ho lasciata perdere agli occhi della tv, ma è giusto che io mi difenda privatamente".

Ora, in seguito alla polemica, è scomparsa dalla tv: "Non sono stata benissimo nell’ultimo periodo perché è stato un colpo basso". Ma per Luca Salatino ha solo belle parole: "Non sapevo chi dovessi corteggiare, qualche mese dopo mi è stato proposto di conoscere Luca. Avevo seguito la sua conoscenza con Roberta e mi aveva subito colpita per il suo carattere forte, ma dentro sensibile e la persona che è lui aveva attirato la mia attenzione, poi devo dire che anche esteticamente è un bel ragazzo e io non mi sono tirata indietro. La voglia di portare avanti questa conoscenza era immensa, poi le cose sono andate così"

