Amici di Maria De Filippi, la ballerina incinta. Annuncio clamoroso a un passo dal serale

Grossa sorpresa e tante emozioni ad Amici di Maria De Filippi: una ballerina del talent show di Canale 5 è incinta. Si tratta di Giulia Pauselli e l'annuncio, rivelano le anticipazioni, verrà dato dal suo compagno Marcello Sacchetta, altro volto storico del programma.

L'attenzione dei telespettatori dunque non ruoterà solo sulle fortune e le vicende dei giovani concorrenti della scuola. L'uscita di Mattia Zenzola ad un passo dall'agognato Serale sta facendo ancora discutere sui social, ma inevitabilmente si guarda già avanti. Secondo quanto pubblicato dal blog specializzato in anticipazioni Quellochetuttivoglionosapere saranno 4 gli allievi che accederanno alla fase finale di Amici 21: le classifiche combinate premiano Sissi e Alex per la squadra di Lorella Cuccarini, Dario per quella di Veronica Peparini e Michele per quella di Alessandra Celentano.

Fuochi d'artificio anche per quel che riguarda ospiti e giudici. Direttamente dal Festival di Sanremo, tornano gli ex Irama, Sangiovanni e Aka7even, grandi protagonisti all'Ariston. Come loro, Emma Marrone e Beppe Vessicchio, che però vestiranno i panni dei giudici insieme a Marcello Sacchetta. E sarà quest'ultimo, come detto, a dare il lieto annuncio della dolce attesa della compagna Giulia. Lui 38 anni, lei 30, si sono conosciuti proprio nella scuola di Amici e stanno insieme dal 2016. Nel passato della Pauselli anche un flirt attribuito con Stefano De Martino.

