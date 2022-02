Amici, rissa brutale tra Alessandra Celentano e Todaro: "Cafone", il gioco sporco della prof

06 febbraio 2022 a

Attimi di tensione ad Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5 dopo una settimana di stop dovuta al Covid. Attimi di tensione che si sviluppano sull'asse Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Il punto è che Alessandra propone una sfida per Mattia, che fino alla scorsa settimana però aveva le stampelle a causa di un infortunio. Raimondo bolla come ridicola e imbarazzante la proposta, in virtù del fatto che la Celentano lo starebbe sabotando, ora che è semi-infortunato, perché al serale, con assoluta probabilità, oscurerebbe i ballerini della professoressa.

Insomma, secondo Todaro, la Celentano stava giocando sporco. Anzi, sporchissimo. "Cosa ti costava aspettare sette giorni in più?", chiede polemico. Tuttavia, Raimondo non giustifica – su sua richiesta – Mattia perché “batte tutti gli altri anche col 10 per cento. I toni tra i due insegnanti si accendono, con la Celentano ché da al collega urlante del "cafone". E la rissa continua...

