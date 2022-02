C'è posta per te, Luciana Littizzetto gela Alex Belli: "Datti una calmata"

13 febbraio 2022 a

Momenti di gelo a C’è Posta per Te, con Luciana Littizzetto che rimette "al suo posto" Alex Belli. Lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha visto la star del Grande Fratello Vip (uscito, ma sempre in odor di ritorno visto il mènage con Delia Duran e Soleil Sorge) ricevere l'invito in studio niente meno che dalla Littizzetto. E la comica torinese, storica spalla di Fabio Fazio a Che tempo che fa, non ha perso occasione di punzecchiare l'attore di soap e playboy: "Tu adori tutte Alex, siamo in prima serata, datti una calmata. Lui è per la coppia aperta, spalancata, con gli spifferi. Adesso Delia è nella Casa, puoi stare sicuro, è segregata. Non ci ho capito una mazza comunque".

"Se metti nel Grande Fratello Vip un pazzo come me, poi viene il bello della diretta. Con Soleil era amicizia artistica, pura", si difende lui quando la Littizzetto gli mostra la foto di un bacio con la Sorge. E Lucianina decide di colpire basso regalando all'attore una serie di foglie di varia grandezza, ispirate alle sue foto sui social in cui ama comparire, spesso, in deshabillé. Le foglie, secondo la comica, dovrebbero servire a coprire le pudenda, per ogni occasione. Maliziosa come sempre, gli ha consegnato anche un ago di pino.

