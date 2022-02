Uomini e Donne, "mi sto sentendo male": panico in studio, com'è ridotta Tina Cipollari

Francesco Fredella 14 febbraio 2022 a

A Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 - succede di tutto, anche lo scontro tra una dama e Franco. “Siamo al GfVip?”, dice la donna. La prima puntata settimanale del programma di Maria De Filippi parte all'insegna dei litigi in studio. La padrona di casa chiama al centro dello studio Franco, uno dei cavalieri del dating show di Canale 5. A un certo punto, però, interviene la dama Carmela, con accuse gravi nei confronti del cavaliere. “Ma che siamo? Siamo al GfVip? Siamo Alex Belli e Soleil? Abbiamo l’amicizia artistica?”, dice con un chiaro e netto riferimento alla vicenda tra Soleil Sorge e Alex Belli (protagonisti dell'ultima edizione del GfVip).

Tina Cipollari, opinionista storica del programma, resta spiazzata dalla confessione di Carmela. “Mi sto sentendo male”, dice. Non nascondendo tutto il suo stupore per le parole della signora. “Mi sto sentendo male…”, dice. “Amicizia artistica…”, rimarca. L'opinionista, poi, le chiede. “Ma Franco ha mostrato interesse nei tuoi confronti?”. E la risposta è affermativa.

Nel corso della puntata, poi, Tina Cipollari svela di avere dei dubbi su Carmela. “Non ci credo”. In un secondo momento taglia corto e non aggiunge altro. “Secondo me stai dicendo una marea di frottole…Ok lui avrà tutti i difetti…Però lo vedo pacato…Neppure si arrabbia…Hai frainteso…”, conclude. Fraintendimenti a parte, Franco decide di mettere la parola fine. “Non sono minimamente interessato”, conclude.

