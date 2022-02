Uomini e Donne, crisi di pianto di Pinuccia: "Mi sento male", caos nello studio della De Filippi

22 febbraio 2022 a

a

a

La signora Pinuccia continua a essere protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, anche se non nel modo in cui lei vorrebbe. La dama 80enne è infatti apparsa un po’ triste, al punto da lasciarsi andare alle lacrime: si sente nel mirino di Tina Cipollari e anche di una fetta importante del pubblico, che non ha gradito alcuni comportamenti di Pinuccia con Alessandro.

"Più che penosa, disgustosa". Crisi isterica per Gemma Galgani, chi ricopre di insulti: gelo dalla De Filippi

Sono infatti in molti a ritenere che la signora abbia maltrattato l’anziano cavaliere, che dal canto suo vorrebbe semplicemente delle scuse da parte della dama. Quando quest’ultima, sentitasi sotto attacco, non è riuscita a trattenere le lacrime, allora Tina Cipollari si è scagliata contro di lei in maniera abbastanza dura, sostenendo che Pinuccia non si stia comportando bene. La dama ha risposto ricordando le sofferenze che ha dovuto affrontare nella sua vita, ma l’opinionista non ha accettato la replica e ha lasciato lo studio.

"Rissa tagliata". Caos in studio tra due cavalieri, Maria De Filippi costretta alla "censura": cosa salta

“Questa donna, com’è cattiva - ha commentato Pinuccia, rivolgendosi a Maria De Filippi - mi sento male per quello che dice Tina, potrei essere sua madre”. La conduttrice l’ha rincuorata consigliandole di non dare troppo peso a ciò che dice la gente da casa e neanche alla Cipollari: “Sarebbe brutto se Tina non dicesse quello che pensa solo perché tu hai 80 anni”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.