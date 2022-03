Oggi è un altro giorno, Serena Bortone: "Anche io avevo dei dubbi"

Francesco Fredella 08 marzo 2022 a

a

a

Serena Bortone stavolta passa dall'altra parte, da intervistatrice ad intervistata. E nel corso di un'intervista a Il fatto quotidiano ora parla del successo di Oggi è un altro giorno, il suo programma in onda su Rai1. “Anch’io avevo dubbi”, dice nel corso dell'intervista a Il Fatto Quotidiano Online. Il programma, inizialmente, è stato al centro di molte critiche e poi ha preso il volo diventando anche uno dei format di riferimento. “Anch’io avevo dubbi. Non ho mai pensato ‘adesso arrivo su Raiuno e faccio il 15%’, anche perché sapevo che il più alto share prima di me era il 12,5%…”, racconta a Il fatto quotidiano on line.

"Non è un problema mio". E sbatte il tacco a terra: Serena Bortone, il raptus contro Memo Remigi | Video

“Ognuno è libero di dare giudizi…”, dice nel corso dell'intervista. “Abbiamo sperimentato molto”. Per la Bortone, insomma, si tratta di un vero e proprio momento positivo. “Il programma che vediamo oggi poco ha a che vedere con l’incertezza della prima stagione…”, dice Serena Bortone, che ieri ha avuto in studio Natalia Titova. “Abbiamo sperimentato come è normale in un format nuovo e originale, prodotto internamente in azienda, ma fin dall’inizio abbiamo capito che l’ascolto si andava via via consolidando…”, racconta ancora.

Mistero-Natalia Titova, da che è scoppiata la guerra... sospetti su Serena Bortone e Rai 1

La riconferma? Potrebbe essere nell'aria. Serena Bortone, sulla prossima edizione di Oggi è un altro giorno, dice: “Vedremo cosa inventarci”. Sembra un sì. “Vedremo cosa inventarci. Un po’ la realtà ci detta l’agenda. Un po’ dovremo sempre cambiare. È l’unica chiave…”, conclude.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.