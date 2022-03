Uomini e donne, volano stracci fra Ida e Alessandro: lui lascia lo studio, caos e furia in diretta

Francesco Fredella 15 marzo 2022 a

A Uomini e Donne si parla di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, due protagonisti del dating show di Maria De Filippi. La coppia è al centro dello studio e racconta i dettagli di una conoscenza che sta proseguendo giorno dopo giorno. Ida racconta di non gradire gli atteggiamenti del cavaliere, quindi arrivano molti dubbi sul loro futuro (che non sembra affatto roseo). Alessandro, il cavaliere, appare abbastanza irritato e non manda giù le parole di Ida.

Questa è solo una delle tante novità della puntata di Uomini e donne di oggi. Tant'è che c'è anche Armando Incarnato che poi attacca Alessandro e quest'ultimo che alla fine decide di abbandonare il programma. Molto teso il clima che si respira nello studio. Vicinanza comunque decide di lasciare e andare via dopo le numerose critiche ricevute.

Altra protagonista della puntata Gemma Galgani, che non riesce a trovare l'uomo adatto per lei. Nessuno è riuscito a far tornare il sorriso sul suo volto e adesso la dama deve fare i conti con le aspre faccende di cuore e con tutte le dinamiche legate all'amore. Che non arriva. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Le anticipazioni che circolano in queste ore parlano di altri retroscena abbastanza forti, sempre legati a Gemma. Ma non si sa bene di cosa si tratti. Bocche cucite nel quartier generale di Maria De Filippi.

