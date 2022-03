Uomini e donne, Ida Platano bacia Alessandro dietro le quinte. "Vanno oltre", il raptus davanti alle telecamere

Francesco Fredella 17 marzo 2022 a

Colpo di scena a Uomini e donne: Ida Platano ed Alessandro Vicinanza si baciano. I due concorrenti del programma di Canale5 lasciano senza parole Maria De Filippi. Insomma, un vero finale inaspettato per loro e per il pubblico. Ora vi raccontiamo tutto. Nella nuova puntata di Uomini e donne si litiga prima dietro le quinte e poi scoppia la pace. Sempre in diretta durante la puntata. Il fuoriprogramma è servito con un vero cortocircuito che piace al pubblico a casa.

Lei rivela al cavaliere di avere molti dubbi nei suoi confronti, vorrebbe una pausa. “Allora perché non hai troncato?”, dice lui mettendola spalle al muro. La discussione va avanti e si arriva, ad un certo, al colpo di scena finale. Ida e Alessandro si baciano. Appassionatamente. “Ok, direi che è arrivato il momento di togliere il collegamento…Che dite?”, dice la De Filippi.

Uomini e donne, volano stracci fra Ida e Alessandro: lui lascia lo studio, caos e furia in diretta

La vicenda spacca in due gli opinionisti. Parla anche Tina Cipollari, che ironizza su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. “Magari vanno oltre”, dice Tina. Fa una grande risata di gusto, quasi ridicolizzando quello che hanno detto i due in studio. Ha poi preso la parola Tina Cipollari. E in questa occasione la popolare opinionista è della stessa opinione di Maria De Filippi. “Non si sa mai… D’altronde potrebbero andare anche oltre…”, dice. Ride anche Gianni Sperti, che però si limitandosi a dire: “Maria però così ci toglie tutto…”. Cala il sipario, finisce un'altra puntata scoppiettante di Uomini e donne. Potrebbe accadere ancora tanto altro nel corso dei prossimi appuntamenti.



