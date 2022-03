Il Cantante Mascherato, Arisa zittita da Milly Carlucci: "Insomma, abbiamo una dermatologa". Alta tensione su Rai 1

19 marzo 2022 a

La Volpe affascina Arisa: la giurata de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1, ha detto di essere rimasta molto colpita da quella maschera, che finora ha rappresentato la vera protagonista della terza edizione del talent. Ma chi si nasconde sotto il travestimento? Le ipotesi più ricorrenti riguardano Paolo Conticini e Luca Ward, ma anche Fabio Galante.

Arisa, parlando della Volpe nella puntata di ieri, ha sorpreso Milly. Infatti ha detto: "Ha la pelle bellissima". Parole che hanno spiazzato non solo la conduttrice ma anche il pubblico a casa visto che il travestimento non permette di vedere così bene la pelle di chi si nasconde sotto la maschera. Di fronte alla perplessità della Carlucci, allora, la cantante ha spiegato: "Ma io l'ho incontrata. L'ho incontrata vestita da Volpe in un locale".

Milly allora ha esclamato: "Insomma abbiamo una dermatologa". "No, io sono un'ex estetista", l'ha corretta Arisa. In ogni caso, nessun passo in avanti sull'identità della maschera. Non si è riusciti ancora a scoprire chi sia il personaggio misterioso. Il maggiore indiziato, comunque, sembra essere Conticini. Anche se c'è chi è convinto si tratti di Luca Ward, il noto doppiatore italiano.

