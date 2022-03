Il cantante mascherato, Iva Zanicchi: "Vediamo il c***o". Milly Carlucci in grave imbarazzo

12 marzo 2022 a

a

a

Doveva sostituire Arisa la paperina: Iva Zanicchi ci è riuscita alla grande, dando spettacolo a modo suo a Il cantante mascherato e regalando gaffe e battute al peperoncino a volontà. Dopo il palco del Festival di Sanremo e svariati salotti televisivi, l'Aquila di Ligonchio ha conquistato anche lo studio dello show musicale di Rai1, condotto da Milly Carlucci.

Cantante mascherato, Riccardo Fogli è il Pastore maremmano. "Tassa da pagare", Milly Carlucci travolta dai sospetti





Ormai diventata la "giurata di scorta" ufficiale del programma (nelle scorse settimane aveva sostituito Francesco Facchinetti fermato dal Covid, mentre nella quarta puntata ha tappato il buco di Arisa che era volata a Pechino per cantare Fino all’alba, inno dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026), la simpaticissima Iva non ha lesinato parole un po' velenose per l'amica-rivale Ornella Vanoni. Ci sarebbe lei sotto la maschera di Medusa: "Si è attaccata alla Rettore… A una certa età si può anche traballare no, non perché più o meno abbiamo la stessa età. No, lei è più vecchia". Per la cronaca, la carta di identità della Zanicchi dice 82 anni, quella della Vanoni 87. Entrambe strepitose e sempre sul pezzo.

"Orietta Berti? La peggiore...". Iva Zanicchi, confidenze spinte: imbarazzo a Rai2

Scatenata, dopo una esibizione del Drago ha messo imbarazzo la Carlucci padrona di casa: "Possiamo vedere il c***o di Drago? No come si può dire, le terga…". E ancora, senza peli sulla lingua, si è difesa dal suo ruolo di "subentrante": "L’altra volta ho sostituito Francesco Facchinetti che stava male, oggi Arisa... Penseranno che porto sfi***a!". Di sicuro, porta allegria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.