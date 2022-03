Arisa si piega sulla sedia e... Fuori tutto: censura disintegrata. Scatto (e commento) bollente

14 marzo 2022 a

Arisa in Cina fa impazzire tutti. Ospite d'onore in rappresentanza dell'Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2022, la cantante ha cantato l'inno di Milano-Cortina D’Ampezzo 2026 condividendo tutti i momenti del suo soggiorno. Ma non solo, perché ad attirare l'attenzione dei suoi tanti fan è una foto. Nello scatto su Instagram Arisa si mostra piegata su una sedia mentre si sistema i tacchi vertiginosi.

Inutile dire che la posa è molto provocatoria, a maggior ragione se si considera che il décolleté è tutto in vista e quello che sembra un body le lascia in mostra le gambe. Tra i primi a commentare lo scatto, il ballerino di Ballando con le Stelle, Vito Coppola. Il ragazzo le ha lasciato delle emoticon in cui si vede un cuore seguito dal fuoco. Che tra i due ci sia qualcosa?

"Siamo molto complici… - ha detto il ballerino - Ci sentiamo tutti i giorni…Litighiamo e facciamo pace…C’è quella confidenza che supera ogni tipo di imbarazzo…”. E ancora: "Siamo molto legati…Non siamo solo amici, ma qualcosa di più". E infatti, come da lui ammesso, "i baci del videoclip erano veri". Al momento però nessuno dei due ha aggiunto altro, lasciando i sostenitori della coppia in balia del gossip.

