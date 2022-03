Arisa e Vito Coppola, una strana confessione: "Il nostro amore...", come stanno davvero le cose?

19 marzo 2022 a

Nonostante le difficoltà iniziali, sembrerebbe esserci davvero qualcosa tra Arisa e il suo ex insegnante di ballo Vito Coppola. Anche se i due, che si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, continuano a dichiararsi "non fidanzati". Le ultime parole del ballerino, però, lasciano poco spazio all'immaginazione. E' stato lui stesso, infatti, a dire di provare un sentimento molto forte nei confronti della cantante, che considera unica ed eccezionale."La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”, ha detto in un'intervista al settimanale Di Più.

Coppola poi ha rivelato che sta continuando a frequentare Arisa, con la quale adesso condivide anche un altro programma, Il Cantante Mascherato. La cantante è una delle giurate mentre Vito è il primo ballerino del corpo di ballo. Vito, inoltre, ha raccontato che dopo Ballando, lui e Arisa non si sono mai persi di vista. Insieme hanno trascorso pure le vacanze natalizie e hanno conosciuto le rispettive famiglie: “Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso. La differenza d’età non ci spaventa, non la sentiamo proprio”.

Vito - che ha 10 anni in meno rispetto ad Arisa - ha fatto sapere pure che subito dopo Ballando ha iniziato a studiare dizione e recitazione. Il suo sogno, infatti, è quello di intraprendere una carriera da attore. Di certo il programma di Rai 1 lo ha aiutato molto, ecco perché Coppola ha chiarito che ringrazierà a vita Milly Carlucci.

