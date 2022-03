L'Isola dei Famosi, Marco Melandri e la proposta indecente a Cicciolina: "Stasera la pratica..."

Francesco Fredella 24 marzo 2022 a

A L'Isola dei Famosi accade di tutto. Il tempo di iniziare ed è già show. I concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che sono sbarcati da poco in Honduras, sono alle prese con il clima caldissimo primi gossip. Infuocati. A Cayo Cochinos nascono le prime dinamiche, che sono la vera anima del gioco. Scontri, avvicinamenti, chi più ne ha più ne metta. Ora, però, vi raccontiamo quello che è successo.

Ci sono due maschi alpha: Jeremias Rodriguez, il fratello di Belén, e Nicolas Vaporidis, famoso per "Notte prima degli esami". Sembra che tra loro ci siano vecchie ruggini. E le tensioni non mancano nel corso delle giornate. Jeremias, sin da subito, si lamenta perché l'attore - a inizio puntata - avrebbe salutato solo suo padre. Jeremias l'ha nominato, ma Vaporidis è risultato immune. Pericolo scampato. Ma non finisce qui. A fine puntata, il fratello di Belen Rodriguez si rivolge a Estefania, la naufraga che fa coppia con Vaporidis, dicendo: “Gli ho fatto così con la mano, non me l’ha data, già mi sta sul ca**o”. Dietro il suo "vaffa", insomma, ci sarebbe questa motivazione.

Ci sono altri gossip. Pare, ma tutto è da verificare, che Marco Melandri potrebbe vivere una certa attrazione per Cicciolina. Una parte dei telespettatori avrebbe notato questo particolare dopo un gioco in cui sono apparsi legati ad una corda. Tanta semplicità, mezzi sorrisi e qualcosa che farebbe pensare ad altro. “Stasera ci sveli come finivano i tuoi film e ci puoi dare qualche consiglio”, dice l’ex pilota. "Ovviamente solo teoria, nessuna pratica, sono sposato. Non lo fossi stato avrei accettato anche la pratica”, puntualizza.

