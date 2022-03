Striscia la Notizia al vetriolo con Ilary Blasi: sotto così e sopra... "Ma come si è conciata?"

27 marzo 2022 a

a

a

Ilary Blasi si guadagna un bel secondo posto nella rubrica "Moda caustica" di Striscia la Notizia. La conduttrice di Canale 5 si è presentata alla prima puntata de L'Isola dei Famosi con un look alquanto bizzarro: pantaloni neri a zampa di elefante, top corto e scollato e infine una fascia di brillantini in testa. Quanto basta a scatenare il tg satirico di Antonio Ricci con Gerry Scotti che commenta: "Ma come l'hanno vestita? Sembra Moira Orfei".

Michelle Hunziker, tacchi a spillo e gonna con spacco frontale: si vede (quasi) tutto, da impazzire | Guarda

Il primo posto se lo aggiudica Soleil Sorge con quello che il conduttore definisce "un vestitino proprio sobrio". L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è presentata a La pupa e il secchione con un vestito giallo in lurex e con stivaloni alti e floreali. "Dopo averla così - è il commento al vetriolo di Gerry - anche il pubblico ha cambiato colore".

"Mi levo le mutande". Prego? Ilary Blase a luci rosse, la frase "rubata" in diretta tv | Guarda

Infine tocca a Federico Fashion Style vestito con un completo azzurro pastello e pieno di strass con tanto di camicia pelosetta. Insomma, giusto poco appariscente.

Michelle Hunziker, agguato a Striscia: la foto inedita del Lato B più amirato d'Italia | Video

Qui l'intero servizio con la classifica "Moda caustica" in onda su Striscia la Notizia nella puntata di sabato 26 marzo condotta da Michelle Hunziker e Gerry Scotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.