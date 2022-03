Striscia la Notizia, la confessione di Gerry Scotti: "Ho cambiato più donne che..."

26 marzo 2022 a

Cambiamenti repentini a Striscia la Notizia. A fianco di Gerry Scotti nelle ultime settimane si sono susseguite diverse conduttrici: prima Francesca Manzini, che si è dovuta assentare perché ha preso il Covid e al suo posto sono subentrate Valeria Graci e Lorella Cuccarini. Poi è tornata Michelle Hunziker. Insomma, Gerry non può che dirsi fortunato. "Ho cambiato più donne in queste settimane che in tutta la mia vita", ha detto ironizzando in un'intervista a Tele Più.

Merito anche di Antonio Ricci, che lo ha chiamato per l'ennesima volta dicendogli: "Domani ti faccio un’altra sorpresa" senza però spiegargli nulla fino al giorno dopo. Per questo il conduttore ormai è pronto a tutto: "Qui di noia non si muore". In ogni caso Gerry è convinto che "non sono le conduttrici che ruotano attorno a me, sono io che faccio da valletto a loro".

Con l'estate alle porte, il volto di Canale 5 pensa già a nuovi progetti. Speranzoso che la situazione Covid possa migliorare e la guerra in Ucraina finire, Scotti non nasconde di volersi riposare un po'. "Probabilmente - ha concluso sulle colonne del settimanale - farò subito un bel viaggio. Mi manca molto andare in giro a zonzo".

