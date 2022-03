Amici, Christian fuori dalla scuola? Il messaggio toccante di Raimondo Todaro: "Se potessi tornare indietro..."

27 marzo 2022 a

La squadra di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini inizia a perdere pezzi. Nella puntata del serale di Amici andata in onda ieri, sabato 26 marzo, su Canale 5 è stato Christian Stefanelli - allievo di Raimondo - a dover lasciare la scuola. Un’eliminazione che nessuno si aspettava, visto che il ragazzo era uno dei ballerini più apprezzati dal pubblico. Purtroppo a pesare è stata una pesante crisi che l’allievo ha iniziato ad avere da un po’.

Todaro, che ha sostenuto il suo allievo fin dal suo ingresso nel talent, dopo la puntata ha pubblicato una storia su Instagram, dove ha scritto: "Se potessi tornare indietro ti ridarei quel banco tutta la vita. Tvb”. Poi, volendo far sentire il suo supporto al ballerino, ha continuato: "Stasera hai spaccato. Mi sono emozionato nel vedere il vero Christian. Non importa come sia andata, anche perché so che sentivi il bisogno di tornare a casa”.

Raimondo ha scritto pure che nonostante l'eliminazione, quello che conta è il calore della gente che sostiene il ballerino da settembre. Alla fine il maestro di latino ha detto di essere felice di aver conosciuto Christian. E non solo come ballerino ma anche e soprattutto come persona. E nonostante le critiche della maestra Alessandra Celentano, Raimondo ha scritto: "Orgoglioso della nostra squadra”.

