Amici, Clama eliminato? "Troppo doloroso. Inserirmi dopo...": lettera alla De Filippi, accusa e polemiche

“È stato troppo doloroso”: con queste parole Calma commenta l'addio ad Amici , il talent ormai entrato nella fase del serale su Canale 5 con Maria De Filippi. “Inserirmi non è stato semplice”, dice ancora il ragazzo eliminato nel corso del programma.

Il cantante ha perso il confronto contro Luigi e Leonardo (suoi compagni di squadra) ed è stato costretto a dire addio al talent. Oggi torna sui social e commenta l'esperienza vissuta nella scuola più famosa d'Italia. “Grazie ai miei compagni. A tutti. Nessuno escluso. Inserirmi non è stato semplice, ma lasciarli è stato molto più doloroso. C’è l’esigenza di continuare a raccontarvi la mia versione dell’amore tramite le mie parole e le mie melodie. C’è la speranza di essere me stesso ed imbattermi in una bella festa all’interno del mio malessere”, scrive.

Ovviamente non manca un pensiero speciale a Maria De Filippi. “A Maria. Per avermi capito. Quando ho preso quel banco, era un momento della mia vita in cui ero sull’orlo di abbandonare la musica. Ci avevo litigato. Ci davamo le spalle. Poi quel fulmine a ciel sereno ha illuminato di nuovo la mia strada…Si sono scontrati con la mia testa dura e cocciuta, e mi hanno protetto con tanta dedizione”, continua a scrivere. “Sognavo un’esperienza simile. Ripenso alle notti della mia vita passate con i botti nel cuore e nella mente sognando di vivere un’esperienza simile. C’è una pace dentro me che mi disarma. Provo gratitudine infinita. Ci sono un’infinità di persone che hanno reso tutto questo possibile”, le sue parole fanno subito il giro della Rete e diventano virali.

