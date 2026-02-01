C'è posta per te, il dramma di Micaela: quante corna si è beccata in un anno

Micaela e il suo ben poco invidiabile record di corna subite aprono la puntata di sabato 31 gennaio di C'è posta per te. Siamo da Maria De Filippi, rigorosamente su Canale 5 in prima serata. E come detto è per un lungo elenco di tradimenti che Antonino, marito pentito e ormai lasciato, decide di rivolgersi al programma nel tentativo estremo di riconquistare la donna che ha ferito per oltre un anno e mezzo. Dopo perdoni ripetuti, Micaela ha detto basta.

La donna accetta l’invito e in studio si commuove guardando il filmato del loro matrimonio proiettato sulla busta. Poi ascolta le parole del marito, che prova a rimettere insieme i pezzi di una relazione distrutta. "Ti chiedo scusa per tutto ciò che ti ho causato in questo ultimo anno - dice Antonino - so di averti tradita e tu hai avuto la forza di perdonarmi sempre, non potrò mai perdonarmi di averti causato questo male".