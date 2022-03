Uomini e Donne, Pinuccia provoca e Tina Cipollari sbotta: "Villana, tua madre...". Interviene la De Filippi

28 marzo 2022 a

Scintille a Uomini e Donne. Nella puntata di lunedì 28 marzo a prendersela è Pinuccia. Quest'ultima si è subito scontrata con Tina Cipollari, non mandandole a dire: "Ti è andata bene oggi, maleducata, villana, con gli ospiti non si fa in questa maniera, dov’è sua madre che le ha imparato l’educazione!". Immediata la reazione dell'opinionista del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: "Non ti permettere! Devi parlare di me!".

E ancora, la Cipollari ha perso proprio le staffe: "Non parlare delle persone che non ci sono più. Prenditela con me non con mia madre". Immediato l'intervento della conduttrice che ha tentato in tutti i modi di riportare la pace in studio: "Ma Tina è un modo di dire, non voleva offendere tua madre". A quel punto è arrivata la precisazione di Pinuccia: "Io non ho mai voluto male a Tina, lei mi attacca sempre, è un continuo. Lo so che è brava e le vuol bene sua mamma, chi non vuol bene alla mamma".

La reazione dell’opinionista ha però spiazzato anche Gianni Sperti: "Non l’ho mai vista così". Anche lui non ha che potuto prendersela con la dama rimproverandola: "In questo caso hai sbagliato tanto, ci sono cose che non si dicono, anche Tina sbaglia, è la stessa misura!".

