Uomini e donne, Alessandro nasconde qualcosa? Tensione in studio: Ida Platano esplode di rabbia

Francesco Fredella 30 marzo 2022 a

a

a

Puntata molto movimentata, sopra le righe. A Uomini e donne di Maria De Filippi accade di tutto per l'ennesima volta. Molto spazio, nel corso della puntata del 30 marzo, viene dato al trono over. Sembra che sia chiusa definitivamente la storia d’amore tra Ida Platano e Alessandro. La dama di Brescia decide di interrompere la relazione con il partenopeo, e sempre che sia proprio la decisione giusta. Ma, intanto, Alessandro si guarderà intorno e potrebbe essere interessato ad altre dame del parterre. Cosa dirà Ida Platano? La dama di Brescia, a quanto pare, non gradirà il comportamento dell’ex.

"Una cosa molto grave". Caos a Mediaset: Flavia Vento lascia La pupa e il secchione e querela la Elia



Poi grande protagonista, come sempre, Gemma Galgani. La dama torinese è alla ricerca dell'amore ancora una volta, dopo la delusione subita da Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli - in arte Sirius. Ora Gemma ha perdonato Franco? La Galgani arriva di nuovo al centro dello studio. Maria De Filippi indaga cercando di capire come siano andate realmente le cose. Inutile negare che per Gemma si tratta di un momento molto difficile: l'amore nei confronti di Vivarelli ha lasciato un grande segno.

Dopo l'erezione, il disastro. Luca di Uomini e donne, l'esterna con Soraia finisce malissimo

Ora l'ex corteggiatore, modello e marinaio, si trova imbarcato all'estero. Il suo lavoro principale è proprio questo e non ha alcuna intenzione di lasciare le navi per tornare in tv. Intanto, sembra che la dama torinese l'abbia cancellato una volta per sempre dai suoi ricordi: acqua passata. Punto. Si va avanti, voltando pagina e guardando sempre al futuro con un certo ottimismo. Gemma lo sa bene, per questo motivo ha deciso di cambiare rotta. Scusate il gioco di parole. Ma in amore non è fortunata.

"Sono due anni che mi scrivi...". Ilary Blasi spietata, Floriana demolita: un caso all'Isola dei Famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.