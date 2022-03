Isola dei Famosi, "con l'ex deputata...". Blind e Cicciolina beccati così: impensabile

31 marzo 2022 a

Cicciolina e Blind i preferiti dell'Isola dei famosi. Sono loro i naufraghi su cui molti telespettatori del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi stanno puntando. Sulla pagina dello stesso rapper è apparsa una foto dei due con a corredo la descrizione: "Parlando di politica con un ex deputato della Repubblica Italiana. Blind ministro degli Affari tuoi".

D'altronde Blind non ha smesso di stupire. Durante la scorsa puntata il ragazzo aveva parlato del suo difficile trascorso: "Vengo da un passato difficile, questo non è un disagio, ma un divertimento. A 15 anni è iniziato il mio periodo brutto con la droga, è stato un continuo non pensare ai problemi che mi sopprimevano. Lo schifo è svegliarsi la mattina e andare a drogarsi, dormire in strada o andare a rubare per un pacchetto di sigarette".

Poi è arrivata la sua fidanzata: "Quando ho conosciuto Greta che mi ha detto 'Se vuoi stare con me smetti'. La musica mi ha sempre accompagnato, è servito unirlo all'amore per emergere. Io ho voluto riscattarmi, avere una famiglia che funzionasse non come la mia e crearmi un futuro, che è quello che sto facendo. Ogni volta che ci ripenso fa male". Parole che hanno commosso tutti e che fanno pensare che sia proprio lui, con la sua spontaneità e gentilezza, tra i favoriti del pubblico.

