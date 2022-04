L'Isola dei famosi, microfono aperto per la moglie di Clemente Russo: "Non ce l'hanno fatta vedere", il gelo di Ilary Blasi

Francesco Fredella 01 aprile 2022 a

Show nello show. Accade anche questo all’Isola dei famosi, il programma di Ilary Blasi su Canale 5, dove nella puntata di giovedì 21 marzo i fuoriprogramma non sono mancati. Il portale Bitchy parla di un clamoroso fuori onda che avrebbe visto come protagonista la moglie di Clemente Russo, Laura.

Ma andiamo per gradi: Laura ha fatto la sua nomination nella Playa Sgamada e poi si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Il microfono, però, è rimasto aperto. "C’era una sorpresa delle bambine e non ce l’hanno fatta vedere, hai capito Clemente? C’era una pergamena, l’ho presa e mi hanno detto lasciala là...", dice Laura. Questo fa andare su tutte le furie la donna, che tuona: "Non è giusto!", "Gli autori non mi hanno fatto vedere le bambine". La tensione arriva alle stelle e la donna va su tutte le furie perché si rende conto di aver perdo una grande occasione. "Questo non è giusto perché non mi hanno fatto vedere le bambine. Sono l’unica mamma a cui non sono state fatte vedere le bambine...", tuona ancora. Come mai gli autori non hanno fatto vedere alla donna le sue figlie? Per adesso dagli autori dell’Isola nessuna risposta ufficiale.

Solo pochi giorni fa, la moglie di Clemente Russo ha attaccato Carmen Di Pietro, che in questo reality è presa troppo spesso di mira. Ma il pubblico, almeno per ora, sta difendendo la coppia - che è arrivata sull’isola con l’idea di divertirsi. Eppure, Carmen e suo figlio Alessandro sono arrivati in Honduras con l’idea di divertirsi. Ma gli attacchi subiti sembrano davvero troppi.

